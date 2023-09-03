Шольц упал во время пробежки, повредив лицо

Это произошло во время занятий спортом. У главы правительства ФРГ синяки на лице. Утверждается, что это не повлияет на график Шольца на предстоящую неделю.

При этом его визит в город Херинген, запланированный на 3 сентября, отменен.

Ранее на Шольца подали в суд за ложные показания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

