Шольц упал во время пробежки, повредив лицо

Стали известны подробности травмирования канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает t-online.

Шольц пожаловался на проблемы в экономике Германии

Это произошло во время занятий спортом. У главы правительства ФРГ синяки на лице. Утверждается, что это не повлияет на график Шольца на предстоящую неделю.

При этом его визит в город Херинген, запланированный на 3 сентября, отменен.

Ранее на Шольца подали в суд за ложные показания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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