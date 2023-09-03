Шольц упал во время пробежки, повредив лицо
3 сентября 202302:53
Стали известны подробности травмирования канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает t-online.
Это произошло во время занятий спортом. У главы правительства ФРГ синяки на лице. Утверждается, что это не повлияет на график Шольца на предстоящую неделю.
При этом его визит в город Херинген, запланированный на 3 сентября, отменен.
Ранее на Шольца подали в суд за ложные показания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru