Шольц считает, что Байден добьется успеха на выборах президента США

Канцлер указал на опытность Байдена, который «работает ради социальной сплоченности в своей стране». Отвечая на вопрос ведущей о состоянии здоровья президента США, Шольц сказал: «По оценкам его врачей, и об этом сообщается публично, для своего возраста он в форме».

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп, которому предъявили обвинения по 37 пунктам за хранение секретных документов, заявил, что в случае победы на президентских выборах назначит спецпрокурора, чтобы расследовать предполагаемые махинации нынешнего президента США Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

