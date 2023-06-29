Шольц считает, что Байден добьется успеха на выборах президента США
Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил телеканалу ARD, что действующий президент США Джо Байден имеет шансы на успех во время выборов главы государства.
Канцлер указал на опытность Байдена, который «работает ради социальной сплоченности в своей стране». Отвечая на вопрос ведущей о состоянии здоровья президента США, Шольц сказал: «По оценкам его врачей, и об этом сообщается публично, для своего возраста он в форме».
Ранее экс-лидер США Дональд Трамп, которому предъявили обвинения по 37 пунктам за хранение секретных документов, заявил, что в случае победы на президентских выборах назначит спецпрокурора, чтобы расследовать предполагаемые махинации нынешнего президента США Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru