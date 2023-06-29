Шольц: Германия должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Украине

По его словам, при этом в Германии надеются на скорейшее окончание конфликта. По словам политика, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через 3-6 месяцев, то Германия не сможет «внести свой вклад» в поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Шольц признался, что не все в ФРГ поддерживают позицию правительства, как в этом вопросе, так и с антироссийскими санкциями.

Ранее глава правительства Германии заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

