Шольц: Германия должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Украине

Берлин должен быть готов организовать долгосрочные поставки оружия на Украину, сообщил телеканалу Erste канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По его словам, при этом в Германии надеются на скорейшее окончание конфликта. По словам политика, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через 3-6 месяцев, то Германия не сможет «внести свой вклад» в поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Шольц признался, что не все в ФРГ поддерживают позицию правительства, как в этом вопросе, так и с антироссийскими санкциями.

Ранее глава правительства Германии заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению и продолжает искать возможности продвинуть линию фронта вперед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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