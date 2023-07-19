Шесть человек пострадали в Австралии в ДТП с участием американского танка Abrams
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей, которое произошло в Австралии 19 июля, сообщает австралийский телеканал ABC.
По его данным канала, в аварию в том числе попал полуприцеп, который, по словам главы Минобороны страны Ричарда Марлза, вёз американский танк Abrams на военный полигон Шоулуотер-Бэй.
Отмечается, что в результате столкновения три из семи автомобилей загорелись, остальные были серьёзно повреждены.
«К счастью, обошлось без жертв», - заключил Марлз.
Ранее на Минском шоссе в Москве грузовик Scania протаранил 15 машин, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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