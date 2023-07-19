Шесть человек пострадали в Австралии в ДТП с участием американского танка Abrams

По его данным канала, в аварию в том числе попал полуприцеп, который, по словам главы Минобороны страны Ричарда Марлза, вёз американский танк Abrams на военный полигон Шоулуотер-Бэй.

Отмечается, что в результате столкновения три из семи автомобилей загорелись, остальные были серьёзно повреждены.

«К счастью, обошлось без жертв», - заключил Марлз.

Ранее на Минском шоссе в Москве грузовик Scania протаранил 15 машин, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».