Шесть человек пострадали в Австралии в ДТП с участием американского танка Abrams

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей, которое произошло в Австралии 19 июля, сообщает австралийский телеканал ABC.

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По его данным канала, в аварию в том числе попал полуприцеп, который, по словам главы Минобороны страны Ричарда Марлза, вёз американский танк Abrams на военный полигон Шоулуотер-Бэй.

Отмечается, что в результате столкновения три из семи автомобилей загорелись, остальные были серьёзно повреждены.

«К счастью, обошлось без жертв», - заключил Марлз.

Ранее на Минском шоссе в Москве грузовик Scania протаранил 15 машин, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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