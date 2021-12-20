Шесть человек пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Испании
Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в автономном сообществе Риоха в Испании. Об этом сообщают службы экстренной помощи региона.
Инцидент произошел в понедельник около 07:30 по местному времени (09:30 мск) в населенном пункте Лардеро. Как отмечается в Twitter экстренных служб, пожарные эвакуируют людей, которые не могут самостоятельно покинуть здание.
Причины взрыва не уточняются. Как сообщает газета La Vanguardia, ЧП могло произойти из-за газа, взорвавшегося в квартире на последнем этаже здания.
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