Шесть человек пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Испании

Инцидент произошел в понедельник около 07:30 по местному времени (09:30 мск) в населенном пункте Лардеро. Как отмечается в Twitter экстренных служб, пожарные эвакуируют людей, которые не могут самостоятельно покинуть здание.

Причины взрыва не уточняются. Как сообщает газета La Vanguardia, ЧП могло произойти из-за газа, взорвавшегося в квартире на последнем этаже здания.

