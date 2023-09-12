Шапки-ушанки стали хитом оружейной выставки в США

Они пользовались большой популярностью у посетителей мероприятия. Как заявил владелец одного из магазинов-участников выставки, русские ушанки были распроданы, поэтому необходимо заказать еще больше головных уборов.

Помимо шапок торговая точка продает сувениры, которые на Западе нередко ассоциируют с Россией: стилизованные под роспись различные вещи, военные ремни, нашивки и значки времен Советского союза.

Ранее в Риге мужчину оштрафовали за прогулку в шапке-ушанке и с георгиевской лентой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

