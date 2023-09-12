Шапки-ушанки стали хитом оружейной выставки в США
В Легсинктоне в США на вооруженной выставке распродали все шапки-ушанки, сообщает РИА Новости.
Они пользовались большой популярностью у посетителей мероприятия. Как заявил владелец одного из магазинов-участников выставки, русские ушанки были распроданы, поэтому необходимо заказать еще больше головных уборов.
Помимо шапок торговая точка продает сувениры, которые на Западе нередко ассоциируют с Россией: стилизованные под роспись различные вещи, военные ремни, нашивки и значки времен Советского союза.
Ранее в Риге мужчину оштрафовали за прогулку в шапке-ушанке и с георгиевской лентой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru