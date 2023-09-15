Сеул может ввести санкции против РФ и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия
15 сентября 202306:41
Южная Корея может ввести односторонние санкций против Москвы и Пхеньяна в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Россией и КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление министра иностранных дел Республики Корея Пака Чина.
По его словам, рассматриваются все возможные меры.
Ранее США, Япония и Южная Корея заявили о готовности вводить новые санкции против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru