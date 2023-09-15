Сеул может ввести санкции против РФ и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия

Южная Корея может ввести односторонние санкций против Москвы и Пхеньяна в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Россией и КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление министра иностранных дел Республики Корея Пака Чина.

Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества

По его словам, рассматриваются все возможные меры.

Ранее США, Япония и Южная Корея заявили о готовности вводить новые санкции против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияКНДРЮжная Корея

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