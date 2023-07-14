Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней

Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения, заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

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Правительство Сербии по предложению президента страны Александра Вучича как верховного главнокомандующего запретило на 30 дней экспорт оружия и военного оборудования, сообщил Вучевич.

«После этих 30 дней мы посмотрим, какой будет ситуация, и решим, будет ли этот мораторий продолжен», – добавил он.

По его словам, приоритет в поставках с предприятий оборонной промышленности будет отдан вооруженным силам Сербии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭкспортОружиеСербия

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