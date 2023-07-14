Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней
14 июля 202319:33
Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения, заявил министр обороны страны Милош Вучевич.
Правительство Сербии по предложению президента страны Александра Вучича как верховного главнокомандующего запретило на 30 дней экспорт оружия и военного оборудования, сообщил Вучевич.
«После этих 30 дней мы посмотрим, какой будет ситуация, и решим, будет ли этот мораторий продолжен», – добавил он.
По его словам, приоритет в поставках с предприятий оборонной промышленности будет отдан вооруженным силам Сербии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru