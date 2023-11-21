Сенаторы в США призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу
Американские сенаторы направили письмо главе государства Джо Байдену, призвав его содействовать обеспечению бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает РИА Новости.
Законодатели считают необходимым работать с Израилем и международными партнерами над реализацией плана по защите гражданских лиц в секторе Газа, обеспечению устойчивых поставок гуманитарной помощи и достижению цели по долгосрочному прекращению угрозы со стороны ХАМАС.
Также в документе содержится призыв к защите гражданских лиц и объектов в охваченной конфликтом Газе, открытию пограничного перехода «Керем-Шалом» и оказанию медицинской помощи всем пострадавшим.
Ранее в Палестине призвали открыть гуманитарный коридор между сектором Газа и Кипром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru