Сенаторы в США призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу

Законодатели считают необходимым работать с Израилем и международными партнерами над реализацией плана по защите гражданских лиц в секторе Газа, обеспечению устойчивых поставок гуманитарной помощи и достижению цели по долгосрочному прекращению угрозы со стороны ХАМАС.

Также в документе содержится призыв к защите гражданских лиц и объектов в охваченной конфликтом Газе, открытию пограничного перехода «Керем-Шалом» и оказанию медицинской помощи всем пострадавшим.

Ранее в Палестине призвали открыть гуманитарный коридор между сектором Газа и Кипром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

