Сенатор заявил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине
В России готовятся предложения по созданию международного трибунала по Украине. Об этом в ходе форума «Какая Украина нам нужна?» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщило агентство РИА Новости.
По мнению сенатора, трибунал должен быть похож на тот, который западные страны пытаются провести в Гааге.
Косачев добавил, что спецоперация России на Украине обусловлена противодействием агрессии со стороны Киева и Североатлантического альянса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Международном уголовном суде в Гааге призвал к созданию специального международного трибунала против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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