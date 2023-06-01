Сенатор заявил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине

По мнению сенатора, трибунал должен быть похож на тот, который западные страны пытаются провести в Гааге.

Косачев добавил, что спецоперация России на Украине обусловлена противодействием агрессии со стороны Киева и Североатлантического альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Международном уголовном суде в Гааге призвал к созданию специального международного трибунала против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

