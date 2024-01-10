Сенатор США Шумер предрек «драматический перелом» в пользу РФ на Украине

В течение месяца в ситуации на Украине может произойти «драматический перелом» в пользу России, заявил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, ситуация на Украине постепенно склоняется в пользу России. Если США и союзники не выделят дополнительную военную помощь, положение Киева может стать катастрофическим, предупредил сенатор.

Шумер отметил, что неспособность США оказать помощь Украине «приводит российское руководство в восторг».

Американский бизнесмен Илон Маск назвал бессмысленной многомиллиардную помощь США Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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