Сенатор Грэм: Использование ядерного оружия на Украине будет считаться атакой на НАТО
1 августа 202306:02
Использование ядерного оружия на Украине будет атакой на Североатлантический альянс, заявил в Twitter сенатор США Линдси Грэм.
«Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — обратился законодатель к «российским друзьям». Как отметил сенатор, территория бывшей советской республики близка к НАТО.
Ранее Медведев в День ВМФ снова намекнул на ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru