Сенатор Грэм: Использование ядерного оружия на Украине будет считаться атакой на НАТО

Использование ядерного оружия на Украине будет атакой на Североатлантический альянс, заявил в Twitter сенатор США Линдси Грэм.

Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будут применять в ходе СВО

«Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — обратился законодатель к «российским друзьям». Как отметил сенатор, территория бывшей советской республики близка к НАТО.

Ранее Медведев в День ВМФ снова намекнул на ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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