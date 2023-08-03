Секретная служба США будет охранять Трампа во время его явки в суд
Агенты Секретной службы Соединенных Штатов будут участвовать в обеспечении безопасности экс-президента Дональда Трампа во время его явки в Федеральный суд округа Колумбия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя службы Энтони Гульельми.
{{related_post_s4N!LF6pW}}
По его словам, Секретная служба взаимодействует с правоохранительными органами Вашингтона и прочими структурами для обеспечения безопасности для Трампа. Секретная служба отвечает за охрану первых лиц США, в том числе бывших президентов.
Ранее спикер палаты представителей США обвинил Минюст в нападках на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Секретная служба США будет охранять Трампа во время его явки в суд
- Китайский посол в России назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
- СМИ: тысячи беженцев из Украины покинут Британию из-за истечения виз
- Бразильский президент выступил за отказ от доллара в международной торговле
- Совфед подготовил новые штрафы водителям электросамокатов
- Экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для напавших на него
- Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных магазинов «Подружка»
- В Тверской области в ДТП погиб трехлетний ребенок
- Протестующие голливудские сценаристы согласились на переговоры
- В Германии заявили, что Украина пойдет на перемирие под давлением Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru