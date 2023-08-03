Секретная служба США будет охранять Трампа во время его явки в суд

Агенты Секретной службы Соединенных Штатов будут участвовать в обеспечении безопасности экс-президента Дональда Трампа во время его явки в Федеральный суд округа Колумбия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя службы Энтони Гульельми.

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По его словам, Секретная служба взаимодействует с правоохранительными органами Вашингтона и прочими структурами для обеспечения безопасности для Трампа. Секретная служба отвечает за охрану первых лиц США, в том числе бывших президентов.

Ранее спикер палаты представителей США обвинил Минюст в нападках на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

