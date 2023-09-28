Science Alert: в четырех штатах США появились гигантские разломы в земле

На территории четырех штатов на юго-западе США появились огромные трещины в земле. Об этом пишет издание Science Alert.

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Разломы появились в штатах Аризона, Калифорния, Техас и Юта. По информации издания, трещины образовались из-за большого объема грунтовых вод.

Ученые отметили, что земля оседает из-за активного использования подземных вод для сельского хозяйства и снабжения населенных пунктов. Трещины могут повредить дома, дороги и дамбы.

В Калифорнии 8 сентября зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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