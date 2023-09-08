Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске

Средства РЭБ подавили беспилотник, в результате чего он рухнул на железнодорожный вокзал Брянска и выбил несколько стекол. Пострадавших в результате инцидента нет, все пассажиры были эвакуированы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском

Кроме того, губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО на подлете к областному центру еще одного беспилотника самолетного типа. Минобороны также сообщало о трех дронах, которые удалось перехватить над городом.

Ранее Богомаз заявил, что ВСУ совершили атаку на промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БрянскБрянская ОбластьБеспилотники

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