Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске

Кроме того, губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО на подлете к областному центру еще одного беспилотника самолетного типа. Минобороны также сообщало о трех дронах, которые удалось перехватить над городом.

Ранее Богомаз заявил, что ВСУ совершили атаку на промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

