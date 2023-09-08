Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске
Средства РЭБ подавили беспилотник, в результате чего он рухнул на железнодорожный вокзал Брянска и выбил несколько стекол. Пострадавших в результате инцидента нет, все пассажиры были эвакуированы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Кроме того, губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО на подлете к областному центру еще одного беспилотника самолетного типа. Минобороны также сообщало о трех дронах, которые удалось перехватить над городом.
Ранее Богомаз заявил, что ВСУ совершили атаку на промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
- Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией
- Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине
- Кабмин упростил выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО
- Посол Армении вызван в МИД России
- Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске
- Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы
- Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
- На Украине арестовали активы Коломойского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru