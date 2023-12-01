Саудовская Аравия решила продлить добровольные сокращения добычи нефти

Оно будет действовать до конца первого квартала 2024 года. Добровольное сокращение было введено в июле текущего года.

Речь идет о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки. В Саудовской Аравии в сутки будут добывать около 9 млн баррелей.

Ранее цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

