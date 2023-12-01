Саудовская Аравия решила продлить добровольные сокращения добычи нефти
1 декабря 202300:02
Саудовская Аравия продлило дополнительные добровольные сокращения добычи нефти, сообщает «РЕН ТВ».
Оно будет действовать до конца первого квартала 2024 года. Добровольное сокращение было введено в июле текущего года.
Речь идет о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки. В Саудовской Аравии в сутки будут добывать около 9 млн баррелей.
Ранее цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru