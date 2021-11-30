«Сараи на месте»: Лукашенко о возвращении ядерного оружия в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит России вернуть ядерное оружие на территорию республики, если НАТО перенесёт аналогичные системы в Польшу. Об этом глава Белоруссии заявил в интервью РИА Новости.

Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

Лукашенко не уточнил, какой тип ядерного оружия будет предложено перенести в Белоруссию. Лидер республики подчеркнул, что в стране к этому готовы. «Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте», – заключил Лукашенко.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе. Подробности диалога лидеров двух стран пока не раскрываются.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеАлександр Лукашенко
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