Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед «Газпромом» в $800 млн

Нанятая властями Молдавии международная аудиторская компания не выявила долга Кишинева перед «Газпромом» в размере $800 миллионов, заявил президент республики Майя Санду.

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Политик отметила, что правительство Молдавии официально объявит об итогах аудита на следующей неделе. Санду добавила, что Кишинев не стал подписывать обязательство перед «Газпромом» о возврате долга.

«Это ужасно большие деньги», - цитирует президента издание «Молдавские ведомости».

Как сообщала «Радиоточка НСН», за первые шесть месяцев 2023 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности упала в 8,5 раза.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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