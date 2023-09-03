Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед «Газпромом» в $800 млн

Политик отметила, что правительство Молдавии официально объявит об итогах аудита на следующей неделе. Санду добавила, что Кишинев не стал подписывать обязательство перед «Газпромом» о возврате долга.

«Это ужасно большие деньги», - цитирует президента издание «Молдавские ведомости».

Как сообщала «Радиоточка НСН», за первые шесть месяцев 2023 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности упала в 8,5 раза.

