Самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера признан 19-летний китаец

В статье говорится, что впервые сложности с концентрацией при выполнении домашних заданий юноша стал испытывать в 17 лет, со временем ситуация ухудшалась, вплоть до потери кратковременной памяти, и в итоге он покинул учебное заведение.

В клинике, куда обратился китаец, заявили о «вероятной болезни Альцгеймера», таким образом признав 19-летнего парня самым молодым в мире пациентом с этим расстройством. Медики напомнили, что данное нейродегенеративное заболевание обычно диагностируются у людей старше 65 лет.

Авторы исследования добавили, что этот случай должен привлечь особое внимание специалистов.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), сообщает НСН.

