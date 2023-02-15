Самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера признан 19-летний китаец

Болезнь Альцгеймера впервые диагностировали у 19-летнего китайца. Как пишет журнал Journal of Alzheimer’s Disease, он официально стал самым молодым в мире человеком с таки диагнозом.

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В статье говорится, что впервые сложности с концентрацией при выполнении домашних заданий юноша стал испытывать в 17 лет, со временем ситуация ухудшалась, вплоть до потери кратковременной памяти, и в итоге он покинул учебное заведение.

В клинике, куда обратился китаец, заявили о «вероятной болезни Альцгеймера», таким образом признав 19-летнего парня самым молодым в мире пациентом с этим расстройством. Медики напомнили, что данное нейродегенеративное заболевание обычно диагностируются у людей старше 65 лет.

Авторы исследования добавили, что этот случай должен привлечь особое внимание специалистов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсследованиеБолезньКитай
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