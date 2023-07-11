«Самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс

В аэропорту Вильнюса утром 11 июля приземлился американский Boeing 747-E4B ВВС США, предназначенный для размещения командного пункта высшего руководства страны на случай разрушения наземных систем управления во время ядерной атаки, следует из данных сервиса Flightradar24.

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Воздушное судно вылетело 10 июля из города Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, где находится американская авиабаза Эндрюс.

Днем ранее в Вильнюс прибыл и потерялся в аэропорту президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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