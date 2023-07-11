«Самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс
В аэропорту Вильнюса утром 11 июля приземлился американский Boeing 747-E4B ВВС США, предназначенный для размещения командного пункта высшего руководства страны на случай разрушения наземных систем управления во время ядерной атаки, следует из данных сервиса Flightradar24.
Воздушное судно вылетело 10 июля из города Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, где находится американская авиабаза Эндрюс.
Днем ранее в Вильнюс прибыл и потерялся в аэропорту президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, напоминает «Радиоточка НСН».
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