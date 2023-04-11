Сальдо: ВСУ начали готовиться к форсированию Днепра

По его словам, украинские войска проводят маневры на правом берегу Днепра, меняют позиции и создают ложные, кроме того, туда направляются бойцы и вооружение, а также собираются плавсредства. Налицо все признаки подготовки к форсированию реки и попытки ее скрыть.

При этом сил у противника для проведения успешной операции не хватает, уверен Сальдо. Прежде всего украинские войска испытывают недостаток вооружения, техники, средств обеспечения и боеприпасов, однако живой силы у ВСУ достаточно. Врио губернатора допустил провокации в Лимане или на Днепре, однако они, по его словам, не увенчаются успехом.

Ранее член главного совет администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия скопила большое количество бойцов для форсирования Днепра в подконтрольной Киеву части региона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

