Сальдо: ВСУ начали готовиться к форсированию Днепра
Войска ВСУ ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, однако их действия заведомо провальны. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, украинские войска проводят маневры на правом берегу Днепра, меняют позиции и создают ложные, кроме того, туда направляются бойцы и вооружение, а также собираются плавсредства. Налицо все признаки подготовки к форсированию реки и попытки ее скрыть.
При этом сил у противника для проведения успешной операции не хватает, уверен Сальдо. Прежде всего украинские войска испытывают недостаток вооружения, техники, средств обеспечения и боеприпасов, однако живой силы у ВСУ достаточно. Врио губернатора допустил провокации в Лимане или на Днепре, однако они, по его словам, не увенчаются успехом.
Ранее член главного совет администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия скопила большое количество бойцов для форсирования Днепра в подконтрольной Киеву части региона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru