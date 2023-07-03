Сальдо озвучил потери ВСУ близ Антоновского моста

Военнослужащие ВСУ несут существенные потери в районе Антоновского моста при попытке попасть на другую сторону Днепра. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, украинская сторона потеряла свыше 30 солдат, две американские гаубицы, несколько самоходных орудий и множество лодок.

Ранее в Минобороны России заявили о завершении уничтожения подразделений украинской армии, высадившихся в районе Антоновского моста. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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