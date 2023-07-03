Сальдо озвучил потери ВСУ близ Антоновского моста
3 июля 202316:36
Военнослужащие ВСУ несут существенные потери в районе Антоновского моста при попытке попасть на другую сторону Днепра. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, украинская сторона потеряла свыше 30 солдат, две американские гаубицы, несколько самоходных орудий и множество лодок.
Ранее в Минобороны России заявили о завершении уничтожения подразделений украинской армии, высадившихся в районе Антоновского моста. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru