Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопроводу «Тольятти - Одесса»
Предложения Организации Объединенных Наций (ООН) по возобновлению зерновой сделки включают оценку ущерба трубопроводу «Тольятти - Одесса». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Sabah.
«Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий», - говорится в публикации.
Украинские диверсанты ранее подорвали аммиакопровод. Минобороны РФ назвало произошедшее террористическим актом.
В четверг сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением возобновить зерновую сделку, передает «Радиоточка НСН».
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