Рождественская вечеринка в греческой больнице вызвала мировой скандал

На кадрах видно, как медики танцуют под живую музыку в центральном коридоре больницы в то время, как рядом санитары провозили больного на каталке.



Инцидент произошел еще 20 декабря, но стал достоянием общественности только 29 декабря, когда роликом поделился депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис.

Ранее российский певец Филипп Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Исполнителя раскритиковали из-за участия в неоднозначном мероприятии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Киркоров даже публично извинился за произошедшее, но несмотря на это сцены с певцом и его выступления начали вырезать из новогодних шоу. В частности, СМИ сообщали, что создатели фильма «Иван Васильевич меняет все!» уберут из картины эпизоды с Киркоровым, сыгравшим роль короля.

