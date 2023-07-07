Ротацию экспертов МАГАТЭ провели на украинских АЭС

Отмечается, что ротация коснулась Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую АЭС. На их обособленных подразделениях приступили к работе девятые группы экспертов, отметили в инспекции.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок признаков минирования на Запорожской АЭС не выявлено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

