Ротацию экспертов МАГАТЭ провели на украинских АЭС

На трех АЭС Украины состоялась ротация экспертов мониторинговых миссий МАГАТЭ. Об этом заявила пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования, сообщил портал Lenta.ru.

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Отмечается, что ротация коснулась Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую АЭС. На их обособленных подразделениях приступили к работе девятые группы экспертов, отметили в инспекции.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок признаков минирования на Запорожской АЭС не выявлено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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