Ротацию экспертов МАГАТЭ провели на украинских АЭС
7 июля 202318:20
На трех АЭС Украины состоялась ротация экспертов мониторинговых миссий МАГАТЭ. Об этом заявила пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования, сообщил портал Lenta.ru.
Отмечается, что ротация коснулась Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую АЭС. На их обособленных подразделениях приступили к работе девятые группы экспертов, отметили в инспекции.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок признаков минирования на Запорожской АЭС не выявлено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru