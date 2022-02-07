Россияне не пострадали во время происшествия на горнолыжном курорте в Турции
Среди восьми пострадавших на горнолыжном курорте Саклыкент в окрестностях турецкой Антальи граждан России нет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на российское Генконсульство в Анталье.
6 февраля на горнолыжном курорте обрушилась навесная крыша одного из объектов. Это произошло из-за сильнейшего снегопада. В результате происшествия пострадали восемь человек.
Людей транспортировали на вертолетах скорой помощи в медучреждения. Их жизни ничего не угрожает.
Напомним, в начале февраля десятки человек оказались заблокированы на канатной дороге, которая остановилась на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи.
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