Россия вывезет из сектора Газа граждан Белоруссии
Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель заявил, что диппредставительство поддерживает постоянный контакт с гражданами республики, находящимися на территории сектора Газа, передаёт БелТА.
По его словам, преимущественно это женщины и дети, в эвакуации которых поможет Россия.
«У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом», - указал дипломат.
Венцель добавил, что о сроках эвакуации говорить пока рано, так как «обстоятельства непростые».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru