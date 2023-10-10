Россия вывезет из сектора Газа граждан Белоруссии

Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель заявил, что диппредставительство поддерживает постоянный контакт с гражданами республики, находящимися на территории сектора Газа, передаёт БелТА.

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 своих граждан

По его словам, преимущественно это женщины и дети, в эвакуации которых поможет Россия.

«У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом», - указал дипломат.

Венцель добавил, что о сроках эвакуации говорить пока рано, так как «обстоятельства непростые».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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