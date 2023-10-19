Россия впервые возглавила Международную организацию гражданской обороны

Россия приняла полномочия нового председателя Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Как информирует МЧС РФ, это произошло впервые за историю МОГО, штаб-квартира которой находится в Женеве.

МЧС РФ выступает в качестве активного полноправного члена организации с 1993 года. Россия избрана председателем на 56 заседании Исполнительного совета, которое прошло в Бишкеке. Как заявил глава МЧС Александр Куренков, Россия в своей деятельности будет соблюдать принципы открытости, взаимного уважения и доверия.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС РФ будет председательствовать в МОГО до 2025 года. Российская сторона принимает участие во всех кампаниях, которые организует эта организация.

