Россия впервые возглавила Международную организацию гражданской обороны
Россия приняла полномочия нового председателя Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Как информирует МЧС РФ, это произошло впервые за историю МОГО, штаб-квартира которой находится в Женеве.
МЧС РФ выступает в качестве активного полноправного члена организации с 1993 года. Россия избрана председателем на 56 заседании Исполнительного совета, которое прошло в Бишкеке. Как заявил глава МЧС Александр Куренков, Россия в своей деятельности будет соблюдать принципы открытости, взаимного уважения и доверия.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС РФ будет председательствовать в МОГО до 2025 года. Российская сторона принимает участие во всех кампаниях, которые организует эта организация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru