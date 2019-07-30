Россия прокомментировала отказ Нидерландов от частного расследования крушения МН17

В российском посольстве в Гааге оценили отказ Нидерландов от результатов частного расследования крушения Боинга рейса МН17, предоставленного немецким детективом. Как сообщает РИА Новости, по мнению российской стороны, решение Нидерландов подтверждает позицию РФ по расследованию, которое ведёт Совместная следственная группа (ССГ).

«Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках Совместной следственной группы под руководством Прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела», — сообщили в дипмиссии.

Напомним, ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что по делу о сбитом Боинге нет продвижения в диалоге между Москвой и Амстердамом. По его словам, прогресса нет и не предвидится.

Добавим, 30 июля стало известно, что Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению МН17. Расследователь предлагал передать свою работу на условиях публичности передачи информации из-за опасений за свою жизнь. Ему поступали угрозы. Нидерланды отказались.

