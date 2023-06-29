Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

По его словам, отношения Москвы и Берна традиционно были хорошими. Россия никогда не угрожала Швейцарии и всегда поддерживала суверенитет и нейтралитет страны, отметил Гармонин.

Российский посол подчеркнул, что жители Швейцарии могут быть уверены в хороших отношениях со стороны России, однако их сближение с НАТО, к которому, по словам Гармонина, Швейцарию «подталкивают некоторые внешние и внутренние силы» может негативно повлиять на отношения между странами.

Ранее стало известно, что Швейцария ввела санкции против 71 человека и 33 российских компаний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

