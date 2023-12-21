Россия и арабские страны выступили за мирное решение конфликта вокруг Украины

В Марракеше прошла сессия Российско-арабского форума сотрудничества, участники которой высказались за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины в соответствии с уставом ООН, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

Также они выразили надежду на установление справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира.

По итогам форума глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует любые конструктивные предложения по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Москвой по урегулированию конфликта не актуален, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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