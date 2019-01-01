Россию обвинили в саботаже Боснии и Герцеговины

Россия мешает вступлению Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс, пишет Al Jazeera со ссылкой на экспертов.

«Аналитики говорят, что Россия пытается подорвать стабильность, чтобы удержать Боснию от НАТО. Британский историк Марко Аттила Хоар говорит, что Россия рассматривает Балканы как поле битвы, где она может попытаться воспрепятствовать расширению НАТО и ЕС», — цитирует спецкор НСН публикацию Al Jazeera.

Сообщается, что действиями, направленными против вступления БиГ в НАТО, Россия помогает сербскому члену президентства страны Милораду Додику, который годами накладывал вето на любые инициативы, касающиеся вступления в НАТО.

Также Россия поддерживает правящую партию правоконсервативного толка «Хорватское демократическое содружество», отмечает СМИ, которое призывает к большей автономии хорватов в Боснии и Герцеговине.

«Поддерживая националистов, Москва стремится к тому, чтобы страна оставалась этнически раздробленной, считают аналитики», — цитирует спецкор НСН статью.

Напомним, что Босния и Герцеговина получила план действий по вступлению в НАТО в 2010 году.

