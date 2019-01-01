В мире

Россию не позвали на инаугурацию Зеленского

17 мая19:00

Россию не позвали на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Ura.ru. По словам спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко, в числе гостей мероприятия только дружественные Киеву страны.

«Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнёрами и друзьями», — заявили в украинском МИДе.

Не будет присутствовать на церемонии вступления в должность главы государства и вице-президент США Майк Пенс, а также президент Польши Анджей Дуда.

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Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). В пятницу, 17 мая новоизбранный глава государства инициировал роспуск Верховной Рады. Однако его решение было заблокировано из-за прекращения деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции партии «Народный фронт». О том, почему уходящий лидер Украины Пётр Порошенко уже переиграл своего соперника Владимира Зеленского, в эфире НСН рассказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаИнаугурация

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