Россию не позвали на инаугурацию Зеленского
Россию не позвали на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Ura.ru. По словам спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко, в числе гостей мероприятия только дружественные Киеву страны.
«Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнёрами и друзьями», — заявили в украинском МИДе.
Не будет присутствовать на церемонии вступления в должность главы государства и вице-президент США Майк Пенс, а также президент Польши Анджей Дуда.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). В пятницу, 17 мая новоизбранный глава государства инициировал роспуск Верховной Рады. Однако его решение было заблокировано из-за прекращения деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции партии «Народный фронт». О том, почему уходящий лидер Украины Пётр Порошенко уже переиграл своего соперника Владимира Зеленского, в эфире НСН рассказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
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