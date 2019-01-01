Россию не позвали на инаугурацию Зеленского

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в Киеве 20 мая в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). В пятницу, 17 мая новоизбранный глава государства инициировал роспуск Верховной Рады. Однако его решение было заблокировано из-за прекращения деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции партии «Народный фронт». О том, почему уходящий лидер Украины Пётр Порошенко уже переиграл своего соперника Владимира Зеленского, в эфире НСН рассказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



