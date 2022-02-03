Российское посольство прокомментировало заявление Вашингтона о Минских соглашениях

Посольство России в США назвало позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о необходимости реализации минских соглашений, сказано в заявлении дипмиссии в Facebook.

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«Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении посольства.

2 февраля Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пункты Минских соглашений неудовлетворительны, однако это «единственная площадка, которая работает». Зеленский также отметил, что Киев и Москва ведут переговоры о новых двусторонних и трехсторонних форматах по урегулированию ситуации на Украине.

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ТЕГИ:Российское ПосольствоУкраинаМинские Соглашения
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