Российское посольство прокомментировало заявление Вашингтона о Минских соглашениях

«Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении посольства.

2 февраля Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пункты Минских соглашений неудовлетворительны, однако это «единственная площадка, которая работает». Зеленский также отметил, что Киев и Москва ведут переговоры о новых двусторонних и трехсторонних форматах по урегулированию ситуации на Украине.

