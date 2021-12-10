Российские врачи отправились в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Россия направила медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом в Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что по поручению президента России Владимира Путина в ЮАР направлены не только специалисты, но и мобильные лаборатории. Также республика получит от России партию из 200 тыс. тест-систем на COVID-19.

Около ста прибывших из ЮАР человек находятся в обсерваторе в РФ

В Роспотребнадзоре также отметили, что российские специалисты вместе с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с омикрон-штаммом.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. Лидеры обсудили эпидемиологическую ситуацию и договорились об отправке российской помощи в республику для борьбы с инфекцией.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусРоссияЮАР
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