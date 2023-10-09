Российские войска отбили пять ВСУ под Работино за сутки

Российские войска отразили пять атак ВСУ за сутки близ Работино (Запорожская область). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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По его словам, две атаки штурмового характера удалось отбить на первом участке, три атаки — на втором. Рогов добавил, что украинская армия работает все активнее на участках Работино — Копани и Работино — Вербовое.

За сутки украинские войска потеряли 35 человек, отметил Рогов.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные уничтожили группу украинской пехоты в районе населенного пункта Малые Щербаки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВСУ

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