Российские войска отбили пять ВСУ под Работино за сутки

По его словам, две атаки штурмового характера удалось отбить на первом участке, три атаки — на втором. Рогов добавил, что украинская армия работает все активнее на участках Работино — Копани и Работино — Вербовое.

За сутки украинские войска потеряли 35 человек, отметил Рогов.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные уничтожили группу украинской пехоты в районе населенного пункта Малые Щербаки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

