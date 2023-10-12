Российские войска не позволили ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Отмечается, что российской армии удалось уничтожить две лодки и 11 украинских военнослужащих. Также российские бойцы ликвидировали близ Антоновского моста пять солдат ВСУ и автомобиль подвоза боеприпасов. Кроме того, у населенного пункта Зимовник российские войска уничтожили склад боеприпасов.

Ранее Вооруженные силы России взяли под полный контроль острова в устье Днепра в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

