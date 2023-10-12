Российские войска не позволили ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

Российская группировка войск «Днепр» не позволила ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин (Херсонская область) на херсонском направлении в устье Днепра. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

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Отмечается, что российской армии удалось уничтожить две лодки и 11 украинских военнослужащих. Также российские бойцы ликвидировали близ Антоновского моста пять солдат ВСУ и автомобиль подвоза боеприпасов. Кроме того, у населенного пункта Зимовник российские войска уничтожили склад боеприпасов.

Ранее Вооруженные силы России взяли под полный контроль острова в устье Днепра в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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