Российские войска нанесли удар по военному складу ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли мощный авиаудар по украинскому складу с военной техникой и боеприпасами в населенном пункте Берислав (Херсонская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов.
Отмечается, что взрывы прогремели на территории цехов и корпусов Бериславского машиностроительного завода.
Предполагается, что ВСУ по-прежнему хранят на территории предприятия боеприпасы и военную технику, поскольку иных подходящих крупных объектов поблизости нет. В публикации указали на то, что, по всей видимости, были применены авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, поскольку воздушная тревога не была объявлена.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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