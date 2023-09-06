Российские войска нанесли удар по военному складу ВСУ в Херсонской области

Отмечается, что взрывы прогремели на территории цехов и корпусов Бериславского машиностроительного завода.

Предполагается, что ВСУ по-прежнему хранят на территории предприятия боеприпасы и военную технику, поскольку иных подходящих крупных объектов поблизости нет. В публикации указали на то, что, по всей видимости, были применены авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, поскольку воздушная тревога не была объявлена.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

