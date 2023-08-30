Российские военные отразили девять атак ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска благодаря работе авиации, артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем сумели отразить девять атак штурмовых подразделений 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад украинской армии близ населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать до 85 солдат ВСУ, один танк, два пикапа, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119 американского производства, три боевые бронированные машины, а также самоходные артиллерийские установки «Богдана», «Гвоздика» и британская «AS-90».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе села Вербовое. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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