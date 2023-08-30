Российские военные отразили девять атак ВСУ на Запорожском направлении

Отмечается, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать до 85 солдат ВСУ, один танк, два пикапа, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119 американского производства, три боевые бронированные машины, а также самоходные артиллерийские установки «Богдана», «Гвоздика» и британская «AS-90».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ в районе села Вербовое. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

