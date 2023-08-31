Российские военные начали применять в боях трофейный танк Т-64 ВСУ
Российские солдаты используют в атаках трофейный танк Т-64 ВСУ. Об этом сообщило издание «Известия».
Отмечается, что танковые экипажи Вооруженных сил России действуют в соответствии с тактикой «танковой карусели», когда каждая машина производит 25 выстрелов по вражеским позициям, после чего ей на смену приходит другая. В ней участвует и Т-64.
По словам российских военных, количество выездов в день варьируется от одного до трех-четырех, периоды интенсивной работы сменяются затишьем.
Ранее сообщалось, что Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но теперь они просто ржавеют, поскольку Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru