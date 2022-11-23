Российские разведчики продемонстрировали отслеживание позиций ВСУ по ночам
Войсковая разведка России пояснила, как бойцы отслеживают позиции ВСУ в Запорожской области в темное время суток. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Командир разведгруппы с позывным «Гума» продемонстрировал перемещение техники военнослужащих ВСУ с помощью прицела ночного видения и на примере слежения за одной единицей техники объяснил, как украинские военнослужащие организуют встречу личного состава, продовольствия и боезапасов в зоне боевых действий.
Собеседник агентства также отметил, что разведчики могут следить за любым передвижением на украинских позициях. Он заявил, что любые попытки прорвать российскую оборону плачевно закончатся для ВСУ.
Ранее стало известно, что российские разведчики выбили украинские войска с позиций на кременском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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