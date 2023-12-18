Российские медики завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что специалисты российского минздрава завершили работу в Египте, связанную с эвакуацией россиян из сектора Газа, сообщает ТАСС.
По его словам, бригада сотрудников ведомства с 3 ноября проводили в Египте медосмотры эвакуированных из палестинского анклава граждан РФ. Всего были осмотрены и допущены к перелёту на родину 1 124 человека, в том числе 518 детей.
Он отметил, что помощь медиков потребовалась 42 гражданам, 41 пациент уже выписан. Ещё 346 человек, в том числе 153 ребёнка, получили амбулаторную помощь.
«Бригада специалистов Минздрава РФ благополучно закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 россиян, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа», - заключил Кузнецов.
Ранее в МЧС РФ заявили, что из Каира в Москву вылете самолёт Ил-76, на борту которого находится последняя группа граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России
- Лавров: Запад хочет прекращения огня для перевооружения Украины
- The Economist назвал Грецию страной с наиболее успешной экономикой
- «Конь и электромобиль»: Эрдоган и Орбан обменялись подарками
- Российские медики завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы
- Кейн обошел Роналду и Холанда в споре за звание лучшего бомбардира года
- Дом моды Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина
- СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ
- Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 63 процента телезрителей
- СМИ: В Бельгии ограбили дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru