Российские медики завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы

По его словам, бригада сотрудников ведомства с 3 ноября проводили в Египте медосмотры эвакуированных из палестинского анклава граждан РФ. Всего были осмотрены и допущены к перелёту на родину 1 124 человека, в том числе 518 детей.

Он отметил, что помощь медиков потребовалась 42 гражданам, 41 пациент уже выписан. Ещё 346 человек, в том числе 153 ребёнка, получили амбулаторную помощь.

«Бригада специалистов Минздрава РФ благополучно закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 россиян, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа», - заключил Кузнецов.

Ранее в МЧС РФ заявили, что из Каира в Москву вылете самолёт Ил-76, на борту которого находится последняя группа граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

