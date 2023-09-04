Российские дроны нанесли удар по судостроительному предприятию Украины
Российская армия атаковала беспилотниками украинское судостроительное предприятие. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве отметили, что предприятие выпускало безэкипажные катера, используя комплектующие зарубежного производства.
Там уточнили, что на предприятии осуществляли сборку безэкипажных катеров. При этом использовались импортные комплектующие, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны сообщало, что российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru