Российские дроны нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

В ведомстве отметили, что предприятие выпускало безэкипажные катера, используя комплектующие зарубежного производства.

Там уточнили, что на предприятии осуществляли сборку безэкипажных катеров. При этом использовались импортные комплектующие, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



