Российские дроны нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

Российская армия атаковала беспилотниками украинское судостроительное предприятие. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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В ведомстве отметили, что предприятие выпускало безэкипажные катера, используя комплектующие зарубежного производства.

Там уточнили, что на предприятии осуществляли сборку безэкипажных катеров. При этом использовались импортные комплектующие, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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