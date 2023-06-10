Российская делегация передала Сирии около 260 тонн гуманитарного груза

Специалисты из РФ работали в ближневосточном государстве с 7 июня.

«За время работы российской делегации проведено более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч. Сирийской Арабской Республике передано порядка 260 тонн гуманитарного груза», — цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят теракты в местах массового скопления людей и государственных учреждениях в Сирии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

