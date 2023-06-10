Российская делегация передала Сирии около 260 тонн гуманитарного груза
Межведомственная делегация России завершила работу в Сирии, республике было передано около 260 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили в Минобороны.
Специалисты из РФ работали в ближневосточном государстве с 7 июня.
«За время работы российской делегации проведено более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч. Сирийской Арабской Республике передано порядка 260 тонн гуманитарного груза», — цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.
Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят теракты в местах массового скопления людей и государственных учреждениях в Сирии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: В Крыму сбили две украинские баллистические ракеты
- Бойцы группировки «Запад» сорвали три попытки проведения ротации ВСУ
- Российская делегация передала Сирии около 260 тонн гуманитарного груза
- Женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Херсонской области
- СМИ: В аэропорту Токио столкнулись два самолета
- Эксперт рассказал, что делать в случае падения беспилотника
- МЧС доставит спецтехнику в Херсонскую область
- Российские военные сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ
- Польский генерал назвал крупные бои ВСУ и ВС России большим риском для Украины
- В Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших после авиакатастрофы 1 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru