Российская артиллерия нанесла удар по складу с украинской техникой в Николаевской области
Российские военнослужащие атаковали при помощи артиллерии склад с техникой ВСУ в районе населенного пункта Солончаки (Николаевская область). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, удалось уничтожить две единицы автомобильной техники и три лодки.
Также погибли 17 украинских военных, десять ранены. Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка (Херсонская область) силами российской артиллерии ликвидирован 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. В ходе атаки погибли четыре украинских бойца, трое солдат ВСУ получили ранения.
Ранее российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива в Николаевской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru