Российская артиллерия нанесла удар по складу с украинской техникой в Николаевской области

По данным собеседника агентства, удалось уничтожить две единицы автомобильной техники и три лодки.

Также погибли 17 украинских военных, десять ранены. Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка (Херсонская область) силами российской артиллерии ликвидирован 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. В ходе атаки погибли четыре украинских бойца, трое солдат ВСУ получили ранения.

Ранее российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива в Николаевской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

