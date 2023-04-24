Российская артиллерия нанесла удар по складу с украинской техникой в Николаевской области

Российские военнослужащие атаковали при помощи артиллерии склад с техникой ВСУ в районе населенного пункта Солончаки (Николаевская область). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

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По данным собеседника агентства, удалось уничтожить две единицы автомобильной техники и три лодки.

Также погибли 17 украинских военных, десять ранены. Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка (Херсонская область) силами российской артиллерии ликвидирован 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. В ходе атаки погибли четыре украинских бойца, трое солдат ВСУ получили ранения.

Ранее российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива в Николаевской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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