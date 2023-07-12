Российская армия нанесла удар по острову Змеиный
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам на острове Змеиный (Одесская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ»).
Отмечается, что в ходе атаки были применены истребители и ударные беспилотники.
Напомним, 30 июня 2022 года в Минобороны заявили, что Москва выводит гарнизон с территории острова, который российская армия заняла в конце февраля 2022 года. В оборонном ведомстве решение назвали жестом доброй воли для демонстрации добрых усилий Москвы, не препятствующей усилиям ООН для организации вывоза сельхозпродукции Украины.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале видео прибытия на остров Змеиный. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru