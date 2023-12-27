Росатом открыл своё представительство в Египте

Государственная корпорация России «Росатом» открыло своё представительство в столице Египта. Официальное представление прошло в одном из отелей Каира, сообщает ТАСС.

Сейчас в этой североафриканской стране при содействии Росатома возводится первая в Египте атомная электростанция «Эд-Дабаа». Проект реализуется в провинции Матрух на берегу Средиземного моря.

Согласно договорённостям, «Росатом» до 2028 года построит четыре блока АЭС. Контракт предусматривает также поставки ядерного топлива в течении всего жизненного цикла станции (60 лет). Российская компания буде также готовить персонал АЭС, отвечать за техническое обслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», выход АЭС на полную мощность запланирован до конца 2030 года.

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Фото: t.me/rosatomru
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