Росатом открыл своё представительство в Египте
Государственная корпорация России «Росатом» открыло своё представительство в столице Египта. Официальное представление прошло в одном из отелей Каира, сообщает ТАСС.
Сейчас в этой североафриканской стране при содействии Росатома возводится первая в Египте атомная электростанция «Эд-Дабаа». Проект реализуется в провинции Матрух на берегу Средиземного моря.
Согласно договорённостям, «Росатом» до 2028 года построит четыре блока АЭС. Контракт предусматривает также поставки ядерного топлива в течении всего жизненного цикла станции (60 лет). Российская компания буде также готовить персонал АЭС, отвечать за техническое обслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», выход АЭС на полную мощность запланирован до конца 2030 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru