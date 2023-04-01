Рогов заявил об ангажированности главы МАГАТЭ
Слова гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о снарядах с обедненным ураном свидетельствуют о его некомпетентности или ангажированности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Великобритания планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Гросси отмечал, что такое вооружение «не несет радиационной опасности».
«Это публичное признание ... в некомпетентности или в ангажированности — оба варианта нехорошие», — указал Рогов, комментируя заявление главы МАГАТЭ.
По словам председателя «Мы вместе с Россией», опасность боеприпасов такого типа доказана: солдаты США, использовавшие токсичные снаряды в Ираке и впоследствии заболевшие, массово подают соответствующие иски и выигрывают суды.
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