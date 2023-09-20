Рогов ответил на обвинения Украины в адрес России в похищении украинских детей

Россия не занимается похищением детей с освобожденных территорий, а защищает их от террора ВСУ. Об этом в ответ на обвинения украинской власти заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, дети вывозятся с прифронтовых регионов совместно со взрослыми и с согласия родителей. Когда обстановка становится более безопасной, их возвращают назад, заверил Рогов.

Он также добавил, что дети за счет бюджета отдыхают в российских здравницах и лагерях, чтобы отдохнуть от ударов украинской армии.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России стали известны механизмы, с помощью которых власти Украины похищали детей в Купянске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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