Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
11 мая 202319:17
Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка, сообщает в своем Twitter-аккаунте CBS Mornings.
79-летний актер назвал девочку Джией Вирджинией, она появилась на свет 6 апреля.
Самой старшей дочке Де Ниро 51 год (Дрена), самый старший сын - 46-летний Рафаэль. У него также есть 27-летние сыновья-близнецы Джулиан и Аарон Кендрик и две дочери - Эллион (25 лет) и Хелен (11 лет).
ранее у голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Блащак допустил, что упавшая на территории Польши ракета прилетела с Украины
- Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
- В Жилищном союзе объяснили отключение горячей воды летом
- Кадыров направил в зону СВО 96-й полк Росгвардии
- В Донецке заявили об уничтожении западной техники ВСУ до прибытия на фронт
- Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в июне
- Минфин не видит смысла в крупной приватизации
- Психолог раскрыла причины ночных кошмаров
- Исследование: россияне еженедельно тратят более двух тысяч рублей на онлайн-заказ продуктов
- Военный эксперт заявил, что Залужного могли арестовать из-за разногласий с Зеленским
11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru