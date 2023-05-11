Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка

79-летний актер назвал девочку Джией Вирджинией, она появилась на свет 6 апреля.

Самой старшей дочке Де Ниро 51 год (Дрена), самый старший сын - 46-летний Рафаэль. У него также есть 27-летние сыновья-близнецы Джулиан и Аарон Кендрик и две дочери - Эллион (25 лет) и Хелен (11 лет).

ранее у голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

